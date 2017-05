Eindelijk de Mariënheemse lanen in

video Raaltenaar met een neus voor trends

30 mei In de showroom van TJM Supplies aan de Zompstraat in Raalte liggen allerlei apparaatjes waarvan je niet direct ziet waar ze goed voor zijn. ,,Over een jaar of vijf liggen hier waarschijnlijk weer hele andere producten’’, voorspelt de 26-jarige Raalter ondernemer Thymen Zwerink.