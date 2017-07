Eis van 5,5 jaar voor Raalter ontuchtpleger blijft staan

D. zit sinds februari vorig jaar in voorarrest. De meisjes van de overkant kwamen voorheen veel bij hem over de vloer. Hun gezin werd geteisterd door ziekte en de Raaltenaar was een goede oppas: de kinderen konden er altijd terecht en logeerden ook wel bij hem. Maar juist bij hem waren ze niet veilig. Met kerst 2015 kwam uit dat D. de kinderen misbruikt heeft. De meisjes waren in de leeftijd van vijf en acht jaar toen dat begon.

Neurologische afwijking

Na een eis van zes jaar cel in augustus vorig jaar heeft de rechtbank de zaak heropend, om meer informatie te krijgen over de geestestoestand van de Raaltenaar, die daartoe is opgenomen in het Pieter Baan Centrum. De kwestie draaide tijdens de zitting van dinsdag vooral om de vraag wat er moet gebeuren. ,,Zo snel mogelijk behandeling, wie is er gebaat bij langere gevangenisstraf'', zei raadsman Roel van Faassen. Volgens hem heeft de Raaltenaar een neurologische afwijking, die alleen maar verslechteren kan.