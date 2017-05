Ellen Jannink doet het weer in Den Nul

Pyrodox pendelt tussen Salland en California

14:57 Van Raalte naar Los Angeles en weer terug: dj Pyrodox uit Nijverdal maakt naam in Salland en California. In juni draait de Nijverdaller op Pedro Pico Pop, in augustus op Stöppelhaene. Tussendoor, in juli, vliegt hij naar het wereldberoemde Tomorrowland in Los Angeles.