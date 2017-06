Erwin Nyhoff loopt gevaar van debacle Witte Venne Festival

,,Af en toe moet je eens wat proberen. Het blijft een gok, maar we zijn niet bang. Wij zijn zo eigenwijs om het zonder sponsoring te doen.'' In een Woodstockachtige sfeer passen volgens de vrienden geen reclameborden. ,,We hopen dat dit uitgroeit tot een jaarlijkse traditie. Het is geen punt als we er wat geld op toe moeten leggen, maar het moet niet te gek worden.''

Soep

Salland is sterk vertegenwoordigd in de line-up van dit muziekfeest op het erf, dat op 1 juli om 20.00 uur begint (Witteveensweg 4). Nyhoff speelt eigen werk en klassiekers van The Rolling Stones, Herman Brood en Bruce Springsteen. New River Coalfield, dat ook z'n oorsprong heeft in Heeten, laat stevig gitaargeluid horen, zij het dat de melancholie nooit ver weg is. Tricklebolt, geworteld in Heino, Lemelerveld en Lemele, kiest voor vuige Hammondrock à la Led Zeppelin en Uriah Heep. In de café-achtige beslotenheid van een schuur treedt het Ierse countryduo Branded op.