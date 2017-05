Erwin Nyhoff nu ook artiest met een eigen festival

De reden van een eigen festival? Een bak geld verdienen? ,,Geen sprake van’’, zegt voormalig Voice-finalist Erwin Nyhoff. ,,Nee, zo moet je het niet zien. We doen het zelf, met z’n drieën. De organisatie doe ik met Berrie Jansen en Paul Ruiter. We zijn drie Heetenaren met liefde voor auto’s en muziek. We willen het zelf doen, zonder sponsors, subsidie of geldschieters. We dragen ook zelf het risico. Geld verdienen is absoluut geen motief. Al hopen we natuurlijk wel uit de kosten te komen.’’

400 bezoekers

Wat moet het worden dan, dat Witte Venne Festival? ,,Jaren zeventig, tachtig sfeertje’’, zegt Nyhoff, zelf een veertiger. ,,Rechttoe rechtaan, geen commerciële toestanden. Lokale leveranciers voor drank en toebehoren. Liefst in de open lucht, maar als het regent kiezen we voor een tent. Nee, het is geen tentfeest, juist niet. Geen dialect-rock ook. Gewoon ons eigen feestje, met eigen muziek, alles live. De eerste keer mikken we op zo’n vierhonderd man publiek. Al past er op de locatie met gemak een paar duizend bezoekers.’’

Er is een weiland, een boerderij en wat schuren op de festivallocatie aan de Witteveensweg 4 in het buitengebied van Heeten. Ter plaatse leggen de mannen uit hoe het zo ver gekomen is. ,,Ik heb al een hele tijd niet met mijn band opgetreden in Heeten’’, zegt Nyhoff. ,,Dat wordt weer eens tijd. Waarom niet een festival, dachten we toen. Een wild plan, daar begon het mee. Hoop getwijfeld. Op een gegeven moment hebben we de knoop doorgehakt: we gaan het gewoon doen. We hebben een vage taakverdeling, Paul is pragmatisch, Berry is zakelijk en ik ben muzikaal. Alledrie zijn we misschien een beetje…, tsja, hoe zeg je dat, buitenbeentjes? Met eigen ideeën, maar samen staan we er sterk in.’’

Geen discjockeys

,,We hebben een platonisch management, haha’’, haakt Paul Ruiter in. Hij is in het dagelijks leven werkzaam in zijn bedrijf Ruiter Motorentechniek en woont op de festivallocatie. ,,We zijn domweg op zoek naar gezelligheid. Ik hoop dat iedereen straks weggaat met een big smile. Dan is het voor mij geslaagd. We willen geen gedoe met sponsors, geen subsidies, niet ‘duurzaam’, wat dat dan ook betekent. Gewoon ongecompliceerd.’’ ,,En alsjeblieft, geen discjockeys!’’, roept Berrie Jansen, eigenaar van Heetense autohandel Classic Passion Cars. ,,Alleen live muziek.’’

Nyhoff: ,,We hebben vier artiesten voor die avond. De regionale bands New River Coalfield en Tricklebolt, jonge gasten met een oude stijl, en Ronnie and Niamh Delaney uit Ierland onder de naam BrandeD. Ikzelf speel met mijn band nummers van de Stones, Herman Brood, The Prodigal Sons en in ieder geval mijn Voice-nummer ‘The River’.’’

Beugelflessen

Een festival organiseren is iets anders dan muziek maken, toch? ,,Ik ben op veel festivals geweest, dus veel dingen zijn geen verrassing’’, zegt Nyhoff. ,,Ik kom nu wel dingen tegen waarvan ik denk: daar ben ik niet de muziek voor ingegaan. We moeten aan alle voorwaarden voldoen van veiligheid en dergelijke. Maar al doende leren we wel.’’ ,,Zo wilden we graag werken met beugelflessen bier, lekker makkelijk, dachten we’’, zegt Paul Ruiter. ,,Maar dat mag dus niet, dat glaswerk. Zo lopen we tegen allerlei zaken aan.’’