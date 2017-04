Ex-piloot uit Luttenberg waarschuwt voor vliegtuiglawaai

Raalte kiest realistisch plan voor knooppunt

4 april ,,In 2009 hebben we een te grote broek aangetrokken door te kiezen voor een verdiepte N35. Daarvoor moeten we nu als raad en college excuses aanbieden aan onze inwoners, want we hebben iets beloofd wat we niet kunnen waarmaken.'' Dat stelde Egbert den Daas (Lokaal Alternatief) maandagavond tijdens de Raalter raadspleinsessie waar het voorstel voor de aanpak van kruispunt Bos en de bijbehorende fietsverbinding tussen Raalte-Noord en het dorp werd besproken.