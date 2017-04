Familie eerste directeur redt mozaïek Raalter school

,,Het mozaïek van de Paulusschool is niet verdwenen!!!!!'', schreef ze met vijf uitroeptekens. Het muzikantje op de gevel van de voormalige katholieke basisschool is niet vernietigd, maar op tijd door haar familie in veiligheid gebracht voordat de sloper aan de slag ging. Mirjams vader was de eerste directeur van de Paulusschool, die in 1961 werd geopend; net voordat Mirjam werd geboren.

,,Toen we in de krant lazen dat ook dit mozaïek verdwenen was, moesten we wel lachen. Want in 2006 mochten we het mozaïek van de gevel halen, nog voor de sloop begon.'' Die spannende klus werd uitgevoerd door Jos Koerhuis, die ervaring had opgedaan bij het verplaatsen van het mozaïek van de al eerder gesloopte Aloysiusschool in Raalte.

Paulusmannetje

,,We hebben het toenmalige schoolbestuur SCOS, dat nu mijnplein is, eerst gevraagd wat er met het mozaïek van het 'Paulusmannetje' zou gebeuren. Want de Paulus fuseerde met de Korenbloem, maar daar had men geen interesse in dit kunstwerk. Wel hangt daar nog een stoffen variant van het 'mannetje'. En op de plek van de Paulus is de Zonnehof gebouwd, maar de architect vond het mozaïek niet passend bij het ontwerp voor die nieuwe school.'' ,,Het is jammer dat dit kunstwerk niet op de plek zelf kon terugkeren, daarom hebben wij het maar in veiligheid gebracht'', vult Jan Legebeke (65) aan. Hij is de oudste zoon van de eerste directeur van de Paulusschool, die in 1975 plotseling overleed. ,,Mijn vader kreeg van het rk schoolbestuur geld voor een kunstwerk, dat een of twee jaar na de opening is geplaatst. Wie de kunstenaar is weten we niet.'' Het in zes blokken gezaagde mozaïek op bakstenen lag jarenlang opgeslagen in de schuur van Jan.

Familieproject