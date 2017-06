Fashioncheque en huiswerkbegeleiding Raalter kinderen

Sportbelangen Heino koopt voor 1 euro sporthal Hoogerheyne

10:54 Stichting Sportbelangen Heino koopt sporthal voor 1 euro van de gemeente Raalte. De sporthal is 40 jaar oud, maar de sportvloer en de kleedkamers zijn nog maar pas gerenoveerd. Hoogerheyne kan dus nog zeker tien jaar mee, de komende jaren gaat de stichting onderzoeken of nieuwbouw mogelijk is. Bijvoorbeeld in combinatie met het clubgebouw van de VV Heino, dat ook net gerenoveerd is, oppert wethouder Gosse Hiemstra.