'Geen raadsenquête nodig voor Raalter bedrijventerrein'

Argumenten

Voldoende informatie

De raad vroeg Van Dam ook om advies over vervolgstappen. Maar verder onderzoek, bijvoorbeeld in de vorm van een raadsenquête, is volgens hem niet nodig. Volgens Van Dam heeft de raad, samen 'met alles wat al eerder bekend was', voldoende informatie 'om met het college, elkaar en de samenleving in debat te gaan'. Op maandag 15 mei kan de raad technische vragen stellen aan Van Dam. In de weken daarna volgt ook politiek debat.