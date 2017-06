Geniet live mee van Ribs & Blues in Raalte

Ribs&Blues op Twitter Good vibrations in Raalte

9:50 Ribs & Blues in Raalte begon met een topavond. Optredens van niemand minder dan de Golden Earring en The Beach Boys maakten van de avond een feest. Vandaag gaat het festival verder. De concerten zijn gratis te bezoeken of vanaf 13 uur te volgen via de livestream op deze site.