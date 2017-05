Genieten van mooie natuur in Colckhof rond Lierderholthuis

Aanleg fietsstraat bij Raalter sportpark gaat van start

23 mei De gemeente Raalte start aanstaande maandag met de werkzaamheden om de Zwolsestraat in te richten als fietsstraat. Dat is een straat die ingericht is als fietsroute waar auto’s of bussen 'te gast' zijn en met een lage snelheid moeten rijden.