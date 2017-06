Gesloten spoorbomen zorgen voor verkeersoverlast in Raalte

Ooievaars voelen zich thuis in Raalter weide

11 juni Een indrukwekkend gezicht was het, zondag in het weiland naast het hengstenstation Tivoli-Zwartjens aan de Heinoseweg in Raalte. Niet vijf ooievaars bij elkaar, niet tien, maar liefst zeventien steltlopers telde onze fotograaf Gerard Vrakking.