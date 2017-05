Gewonde bij ongeluk op N35 bij Raalte

Video Irritatie en begrip vechten om voorrang op ver­keers­knoop­punt in Raalte

12:54 Het is een wonder dat er niet wat fout gaat, in de ochtendspits op de Weidelaan die aansluit op de Ganzeboomlaan. Hordes fietsers wurmen zich vrijdagochtend een weg langs dampend asfalt, gestreepte afbakeningsborden, luidruchtige machines, obstakels, én elkaar.