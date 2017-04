'Glans witte goud mag niet verdwijnen'

Volledig scherm vlnr Herman Ogink en Martin Zieleman © Gerard Vrakking

De asperges zijn er dit jaar uitzonderlijk vroeg en landelijk ligt de prijs nog eens laag ook. Begin maart kwamen de eerste al uit de verwarmde kassen. De consument is echter nog niet op het witte goud ingesteld. Aspergeteler Herman Ogink uit Raalte vindt dat het niet te gek moet worden: ,,De asperge moet vooral het lentegevoel blijven oproepen.’’

Het lijkt wel een sauna, als Herman Ogink het doorzichtige en daaronder gelegen zwarte folie omhoog houdt. Warme lucht stroomt als het ware over de grond waarin de asperges groeien. ,,Leg je hand maar eens op de grond,’’ zegt hij, ,,dan kan je voelen hoe warm het is.’’

Eerste

De zon schijnt uitbundig op de vier aspergevelden van het bedrijf in Raalte, in totaal drie hectare groot. Herman Ogink is met zijn schoonzoon Martin Zieleman nog even op het land. Ze hebben al heel wat asperges gestoken vandaag. ,,Op de laatste dag van maart stak ik de eerste asperge van het seizoen uit de grond,’’ roept Martin.

Op een van de vier velden wordt met een innovatief verwarmingssysteem gewerkt. Dubbellaags folie, waartussen lucht wordt vastgehouden. Die luchtlaag van ongeveer dertig centimeter wordt door de zon verwarmd, waardoor de grond eronder ook warmer wordt. Door dit systeem kan het bedrijf pakweg twee weken eerder oogsten. ,,Je denkt, wat is nou twee weken, maar voor een aspergeseizoen is dat best veel.’’ Martin loopt nog even met een machine, de aspergespin, over dit veld. Hij laat zien hoe het apparaat werkt. ,,De machine tilt de dubbellaags thermofolie op, waarna ik de asperges uit de grond kan steken. En vervolgens legt de machine de folie weer keurig op zijn plek.’’

Glans

Zo gaat zijn bedrijf, dat Herman runt met zijn vrouw Annie, dochter Marliek en schoonzoon Martin, met de tijd mee. Dat moet, want door verschillende technieken kan de asperge al eerder op de markt komen. ,,We laten ons niet helemaal gek maken,’’ zegt Martin. ,,Maar als in Brabant de asperges al te koop zijn, verwacht de consument dat hier ook. Ik vind wel dat de glans van het witte goud niet mag verdwijnen. De asperge moet een seizoensgebonden product blijven.’’

Vaste prijs

De lage prijzen zo vroeg in het seizoen, daar maken ze zich bij Ogink niet druk over. ,,Wij doen niet mee aan die prijzenslag,’’ vertellen Martin en Herman. ,,We gaan niet met onze asperges naar de veiling. We verkopen ze gewoon hier, tachtig procent in de winkel , twintig procent gaat naar de horeca. We hebben altijd een vaste prijs. Die lage prijzen van nu, dat is dan ook maar heel tijdelijk. Gewoon omdat er zo vroeg in het seizoen nog niet zoveel vraag naar is. Je kan door technieken wel eerder oogsten, maar de consument moet er dan wel aan toe zijn.’’

Het Raalter aspergebedrijf gaat mede daarom niet tegen elke prijs eerder oogsten. ,,Wij hebben er geen forse investeringen voor over om nog eerder asperges te kunnen steken. Dat moet je dan in die paar weken dat je eerder kan oogsten wel terugverdienen. En of de mensen begin maart al asperges willen eten?’’ Maar nu, begin april, begint het te kriebelen bij de consument, zeker ook door de eerste lentedagen. Met regelmaat rijdt een automobilist het terrein van Ogink op om in de winkel het eerste kilootje te kopen.

Korte tijd