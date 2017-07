Go Ahead Eagles weer tegen Sallands streekelftal

Eis van 5,5 jaar voor Raalter ontuchtpleger blijft staan

13:26 Het had wat voeten in de aarde, maar nu lijkt er een eind te komen aan de strafzaak tegen de nu 52-jarige Jan D. uit Raalte. De man wordt verdacht van seksueel misbruik van twee zusjes die tegenover hem woonden. De officier van justitie blijft bij haar eis van 5,5 jaar cel, die ze in april ook al op tafel had gelegd.