Handen uit de mouwen voor Ariana Grande, Bruno Mars krijgt genoeg hulp

Gratis naar een concert van Ariana Grande? Dat kan, maar daar moet je wel wat voor doen. Het bedrijf Crowd Events, dat betrokken is bij de op- en afbouw van het concert, plaatste een oproep op Facebook omdat ze handen tekort komt.

Het bedrijf dat in oktober 2015 is opgericht, kreeg op het laatste moment van opdrachtgever Live Nation een aanvraag voor extra personeel. De aanvraag zorgde voor meer werk dan in eerste instantie gedacht werd. ,,Wij plaatsten daarom last minute de oproep op Facebook en inmiddels loopt het storm'', lacht Kevin Roelofs, eigenaar van Crowd Events.

In de oproep is te lezen dat degene die zich aanmeldt voor de klus, de mogelijkheid krijgt om het concert te bekijken. Hieraan wordt toegevoegd dat deze uren niet uitbetaald worden. ,,Tijdens het concert hoef je niet te werken, maar er wordt wel verwacht dat je je een half uur voor het einde backstage meldt'', zegt Roelofs. ,,Dit geeft ons de mogelijkheid om taken te verdelen voor het afbouwen van het podium.''

Ervaring

Tussen de aanmeldingen zitten veel mensen die een kans zien om gratis een concert bij te wonen. ,,We nemen niet zomaar iedereen aan'', zegt Roelofs daarover. ,,Als iemand komt helpen, moet diegene wel technisch onderlegd zijn en Engels kunnen spreken.''

In totaal zijn er naar schatting 90 aanmeldingen voor de klus. ,,Ongeveer 30 procent hiervan meldt zich aan met als reden het gratis bijwonen van een concert'', laat de eigenaar weten.

Aanmeldingen

In de oproep wordt er gevraagd naar hulp van mensen voor twee concerten, die van Bruno Mars en Ariana Grande. Voor het concert van Bruno Mars zijn er inmiddels genoeg aanmeldingen. ,,We hebben vooral hulp van mensen die zelf ook in bandjes spelen. Deze mensen weten veel af van de op- en afbouw'', vertelt de eigenaar.

Voor het concert van Ariana Grande wordt nog wel hulp gezocht. De opbouw hiervan is aanstaande zondag. De afbouw is een paar dagen later, op dinsdag.

Makkelijk

In de oproep wordt specifiek gevraagd om hulp uit de regio Zwolle, Raalte en Deventer. ,,Ik kom zelf uit Raalte, dus het is makkelijk als het personeel in de buurt woont'', zegt Roelofs.