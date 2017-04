Hans Groen uit Raalte rent zondag door Rotterdam als een struisvogel

Waarom loop je de Rotterdamse 42,195 kilometer in een struisvogelpak?

,,Het idee kwam tijdens de marathon in Londen. Die marathon is een soort carnaval, met verklede lopers. Daar kwam ik SpongeBob tegen en maakte ik een praatje met Elvis Presley. Toen dacht ik, ik wil als struisvogel. Vraag me niet waarom. Nu bij mijn honderdste marathon ga ik het écht doen. Al was het niet eenvoudig om zo’n pak te vinden. Kost ook nog een behoorlijke duit. Via Marktplaats heb ik er een gevonden. Mijn vrouw heeft ‘m ‘marathonproof’ gemaakt. De poten vastgenaaid, de beentjes ook. Tijdens het lopen knoop ik de struisvogelnek aan mijn lichaam, zodat de kop niet alle kanten op stuitert. Het pak is loeizwaar, het wordt warm weer, dat zal vast schuurplekken geven op rare plaatsen. En ik moet nog bedenken hoe ik eventueel kan plassen onderweg.’’

Je bent muzikant en dirigent, je hebt grote muziekprojecten op je naam. Hoe kun je, tussen de bedrijven door, nu zomaar toe zijn aan je honderdste marathon?

,,Het was in 1996, twee van mijn drie dochters waren geboren, toen ik op een ochtend in de spiegel keek. Jeetje, wat een dikke kop! Ik ben 1.80 meter en ik woog 93 kilo. Dat zat me in de weg. Ik heb een boek gekocht, iets van ‘marathonlopen voor dummies’ en ben gaan rennen. Twee weken later was alles overbelast. Veel te fanatiek. Toen heb ik hulp ingeschakeld van een fysiotherapeut en ben ik beter gaan trainen. Een jaar later, in 1997, liep ik de Rotterdam Marathon. Sindsdien ben ik, naast mijn muziekwerk, dus ook een marathonloper. Mijn persoonlijk record is 3 uur 15, gelopen in 2009 in Amsterdam. Meestal ga ik voor een langzamere tijd, want ik wil vooral genieten en heel blijven. Nu, precies 20 jaar later, heb ik mijn honderdste marathon gepland. Mooi moment, toch?’’

Wat vind je mooier, als dirigent een muziekstuk afsluiten met de armen omhoog of als hardloper finishen bij een marathon met de handen in de lucht?

,,Het ligt eraan wat beter is gegaan, haha. Een muziekoptreden is vooral geestelijke inspanning, hardlopen vooral fysiek. Er zijn momenten geweest dat ik halfdood over de finish kwam. Dat is niet echt lekker, maar toch kom ik steevast juichend over de eindstreep. Altijd. Op iedere finishfoto sta ik zo. Dat einde is, net als bij de muziek, hét kippenvelmoment. Hopelijk ga ik zondag als juichende struisvogel over de finish.’’

Staat er na die honderdste marathon, als je zondag in Rotterdam tenminste goed en wel aan de finish komt, nog iets op je verlanglijstje?

,, Terugkijkend zijn er zoveel herinneringen, zoveel verhalen, zoveel gevoel. New York was heel bijzonder, in 2002 gelopen, net na 9/11. Ook de marathon in Jeruzalem in 2014 was bijzonder. Een gespannen sfeer, niet wetend wat er kon gaan gebeuren. Alle marathons hebben een verhaal, mijn verhaal. Mijn marathon-medailles hangen in mijn slaapkamer. Ze zijn me heel dierbaar, ik kijk er vaak naar. Ik heb ook rituelen. Na een marathon eet ik altijd een dik portie patat met veel zout en mayo. En veel bier. Heerlijk. Dat zal zondag niet anders zijn, al zal het nog spannend worden met dat gekke struisvogelgedoe. Mijn hardloop-leven houdt niet op na deze marathon, sterker nog, ik ga gewoon verder. Eerst een week of zes rust nemen, want ik heb al weken last van een achillespees-blessure. Die moet eerst herstellen. En over toekomstplannen gesproken: in de muziek heb ik grote plannen voor een bevrijdingsconcert in 2020.’’

Enig idee hoeveel hardloopkilometers je in de benen hebt in de afgelopen twintig jaar?

,,Ja, exact zelfs. Alle trainingen en marathons heb ik in een logboek bijgehouden. Op 29 maart 2017 liep ik mijn 40.075e kilometer. Dat is de afstand van een rondje om de aarde. Dus na de Rotterdam Marathon ben ik meer dan de aarde rond geweest, bijzonder hè. Teruggerekend heb ik 50 kilometer per week gemiddeld gelopen. Omdat ik alles nauwkeurig heb bijgehouden, kan ik er een boek over schrijven. Dat boek rond ik na zondag af, met mijn belevenissen, van elke marathon, en een hoop gekkigheid, bijvoorbeeld over genetisch gemanipuleerde doperwten, over patat en bier, en een beetje over sex. Dat boek is eigenlijk een uit de hand gelopen geintje voor mijn hardloopkameraden, de ‘Roalter Runners’. Halverwege mei is het klaar en kunnen mensen het voor 15 euro kopen. Maar daar gaat het mij niet om. Ik kan iedereen aanraden om eens terug te blikken op je eigen leven. Ik heb dit boek geschreven voor mezelf, ik heb fotoboeken er weer bij gepakt, het was fantastisch, de herinneringen kwamen terug.’’