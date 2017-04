Heino houdt halte discobus

De gemeente gaat de halteplaats voor discobussen in Heino niet verplaatsen. Dat meldt het Raalter college van burgemeester en wethouders in een reactie op een 'pitch' tijdens de 'Raad op Pad'.

Jongeren die 's nachts thuiskomen met de discobus zorgen regelmatig voor overlast. Zowel bewoners als bedrijven en instellingen in het centrum van Heino klagen daarover. Reden genoeg voor Dorpshuus-beheerster Ans Stegeman om tijdens het bezoek dat de Raalter raad op 4 april aan Heino bracht te pleiten voor een andere op- en uitstapplaats voor de discobussen op zaterdagavonden. Zij stelde voor om de halte te verhuizen naar het Heinose sportpark, waar ook volop parkeergelegenheid is voor fietsen.

Overlast

De gemeente kan zo'n verplaatsing echter niet afdwingen, want busvervoerders, inclusief discobussen, mogen in principe op elke plek stoppen waar dit volgens de Wegenverkeerswet is toegestaan. Het Raalter college denkt dat een andere halte waarschijnlijk ook geen oplossing biedt en stelt dat de overlast rond het discovervoer al de aandacht heeft.

Politie

,,Jongeren worden door de politie aangesproken en bij terugkomst opgedragen de locatie zo snel mogelijk te verlaten. Dit lijkt effect te hebben. Een van de melders gaf onlangs aan, dat de politie meer zichtbaar aanwezig is en de overlast naar zijn mening aanzienlijk is afgenomen.'' Ook vragen gemeente en politie de medewerking van de betrokken horecabedrijven (met name Zaal Dijk Lemele en Lucky Rijssen) om overlast rondom de stopplaats terug te dringen.

Aanspreken