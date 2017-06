Heino Kids Sporten gaat verder onder de vlag van Stichting Leergeld

Heino Kids Sporten (HKS) houdt per 1 juli op te bestaan, maar het werk gaat naadloos verder onder de vlag van Stichting Leergeld Salland. Voorzitter Arnoud Wierdsma van HKS: ,,Het is eerder promotie dan degradatie.”

Heino Kids Sporten en Stichting Leergeld Salland hebben veel gemeen. In de visie en missie zijn allerlei overeenkomsten te vinden. Ze zijn zelfs gelijktijdig van start gegaan. ,,Dat wisten we niet van elkaar'', zegt Arnoud Wierdsma. ,,In de gemeenteraad zijn zelfs vragen gesteld of het niet dubbelop was. In Heino wilden we ons specifiek op de sport richten.”

De Stichting Heino Kids Sporten is van mening dat elk kind moet kunnen sporten. Het gebrek aan financiën bij de ouders mag in ieder geval geen belemmering zijn. In de 3,5 jaar van zijn bestaan heeft HKS dan ook vele kinderen financieel geholpen om te kunnen sporten.

Emotie loslaten

Voorzitter Theo van Dam van Leergeld Salland voegt er aan toe dat Leergeld Salland zich naast sport richt op maatschappelijke- en schoolactiviteiten en cultuur. Het opgaan van HKS in Leergeld Salland is volgens alle betrokkenen de logische volgende stap. ,,Eén organisatie verkleint de overhead en voorkomt overlap”, aldus Wierdsma en Van Dam. ,,Als we de emotie loslaten en het verstand laten zegevieren, is dit gewoon een goede beslissing”, voegt Wierdsma er nog graag aan toe.

Uit sociaal isolement