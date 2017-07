Heinose tandartsen vechten elkaar praktijk uit

Ze werkten jaren harmonieus samen in de Tandartspraktijk Heino, maar sinds 2008 is het knarsen van hun eigen tanden hoorbaar. Het gemopper zwol dinsdag aan in de Zwolse rechtbank. Johan Freriks verweet zijn gewezen compagnon, Bob Nellensteijn, dat hij iemand heeft binnen gehaald die zich de bevoegdheden van een eigenaar aanmatigt. Freriks eiste in kort geding dat het deze Serhan Ak verboden moet worden om nog beslissingen te nemen namens de maatschap, op straffe van een dwangsom van 2500 euro per dag, tot een maximum van 50.000.

Op 1 januari 2012 werd de gezamenlijke praktijk in Heino ontbonden en sindsdien keren de gewezen compagnons elkaar voornamelijk hun rug toe. Maar over de boedelscheiding sleept zich een bodemprocedure voort. Beide tandartsen houden praktijk in hun gemeenschappelijke bedrijfspand in Heino, waar ze onder meer vijf behandelkamers, inventaris, apparatuur en personeel delen. Nellensteijn, die domicilie houdt in Heeten, heeft ook een praktijk in Raalte.

Om hun gezamenlijke bezit te beheren delen ze als kat en hond ook de kosten en baten van een kleine maatschap. Zo zitten beide tandartsen met elkaar opgescheept totdat wellicht ooit de bodem van hun bodemprocedure bereikt wordt.

Paard van Troje

Voorlopig gloort er nog geen oplossing, want gisteren kwam er nieuwe olie op het vuur. Zo werd de compagnon en beoogd opvolger van Nellensteijn door Freriks' raadsman Allert Jan ter Wee afgeschilderd als een soort paard van Troje. Olstenaar Ak zou zich bemoeien met zaken die hem volgens de advocaat niet aangaan, want hij is geen lid van de maatschap en heeft dus ook geen zeggenschap. ,,Hij veegt het personeel de mantel uit en verpest de sfeer, waardoor mensen ziek of overspannen thuis zitten'', sprak Ter Wee.

Ook heeft Ak, nota bene een concurrent van Freriks, volgens de raadsman een assistente uit Heino aan het werk gezet in zijn eigen praktijk te Lemelerveld. Bovendien zou hij zich toegang hebben verschaft tot het gezamenlijke softwaresysteem, waardoor hij ook kon neuzen in de vertrouwelijke gegevens van Freriks' patiënten.

Echtgenote

Advocaat Sebastiaan Vos, die Nellensteijn en Ak bijstond, draaide de zaken om. Volgens hem verweet de pot de ketel dat hij zwart zag. Want werkt de echtgenote van Freriks ook niet als tandarts in de gezamenlijke praktijkruimte? Ak nam volgens de advocaat zelf geen beslissingen, maar accordeerde met zijn paragraaf slechts de besluiten van hogerhand in Heino.

Vos erkende dat Ak het personeel instrueerde, maar hij deed dat niet als vermeend lid van de maatschap maar in zijn functie van tandarts. ,,Ons werk gaat verder dan het vullen van gaatjes'', voegde Nellensteijn daaraan toe. Ak zou slechts tijdelijk gebruik hebben gemaakt van het gezamenlijke softwaresysteem om zijn praktijk in Lemelerveld op te starten. De assistente uit Heino zou daar met hetzelfde doel slechts eenmalig in actie zijn gekomen.

Raadsman Vos betichtte Freriks ervan dat hij tweespalt wil zaaien tussen Nellensteijn en Ak, in de hoop dat zij hun samenwerking beëindigen. Dan zou hij zelf meer geld kunnen overhouden aan de boedelscheiding, omdat zijn voormalige partner dan geen opvolger meer heeft.