‘Het Postkwartier’ in Raalte gaat in de verkoop

De belangstelling voor het project ‘Het Postkwartier’ in Raalte is groot. Het gaat om nieuwbouw van zestien koopappartementen aan de Westdorplaan in hartje Raalte, op de locatie waar het oude postkantoor stond.

Projectontwikkelaar Koopman Vastgoed BV uit Tubbergen laat weten dat zich in de afgelopen periode al tientallen belangstellenden hebben gemeld voor de zestien woningen.

Donderdag 20 april gaan de appartementen officieel in de verkoop tijdens een verkoopevent bij Zwakenberg aan de Schoolstraat 11 in Raalte. Tijdens de inloopavond van 19.00 tot 21.00 uur kunnen geïnteresseerden de verkoopstukken krijgen, zoals prijslijst, brochure, verkoopprocedure en inschrijfformulier.

Geen opties

,, Die donderdagavond worden nog geen opties verstrekt of een volgorde van inschrijving bepaald’’, benadrukt Ellen Koopman over de inloopavond. ,,Vanaf de 20e april kunnen mensen zich inschrijven gedurende een periode van twee weken en daarna wordt de balans opgemaakt.''

Er is volgens Koopman veel belangstelling voor de centrum appartementen in Het Postkwartier. ,,We hebben er vertrouwen in, maar we gaan pas bouwen, als we daadwerkelijk een percentage van de woningen verkocht hebben.’’ Er gaan geen appartementen in de verhuur.

Voor de appartementen, met allemaal een eigen berging en een eigen parkeerplaats, betaal je straks vanaf 250.000 euro (voor 85 vierkante meter). De ruimste woningen, van rond de 120 vierkante meter, kosten ruim drie ton euro.

Het parkeerterrein van het nieuwbouwcomplex is met de auto alleen te bereiken vanaf de Westdorplaan. Lopend of fietsend is het terrein via de Munstersestraat toegankelijk.

Bouwvergunning

De bouwvergunning voor de nieuwbouw is afgelopen week aangevraagd door Koopman Vastgoed. Als de verkoop voorspoedig verloopt, verwacht de projectontwikkelaar dat de bouw nog voor de zomer kan starten en volgend jaar rond de bouwvak klaar is.

Ontwikkelaar Koopman Vastgoed werd in 2013 eigenaar het postkantoor met grond, dat hij voor 435.000 euro kocht van PostNL.

‘Het Postkwartier’