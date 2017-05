Hoe Willem Geertman zijn liefde voor natuur met de dood bekocht

videoWillem Geertman werd in 2012 op klaarlichte dag vermoord op de Filipijnen. Hij staat centraal in de documentaire 'War on minerals.

Volledig scherm Willem Geertman aan de koffie. © still documentaire Jacco Groen

Een 'super sociaal mens'. Zo omschrijft filmmaker Jacco Groen de Heetense ontwikkelingswerker Willem Geertman, die in 2012 op klaarlichte dag werd vermoord op de Filipijnen. ,,Willem was een natuurbeschermer en kwam op voor de rechten van de arme boeren en vissers. Veertig jaar lang heeft hij heel veel mensen geholpen. Ook met simpele dingen, zoals welke soorten rijst ergens het beste gedijen, kweekte hij veel goodwill'', vertelt Groen. Vanavond presenteert hij in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam de documentaire 'War on minerals', waarin Willem Geertman centraal staat.

Roofmoord

Groen, die tientallen films en documentaires maakte zoals de bekende Net5-serie 'Meiden van de Keileweg', was net op de Filipijnen voor filmopnamen, toen Geertman op 3 juli 2012 werd vermoord. De oud-Heetenaar, uitvoerend directeur van hulporganisatie Alay Bayan, werd op de binnenplaats van zijn kantoor in Angeles City neergeschoten door twee gewapende mannen die er met een tas met omgerekend 21.000 euro vandoor gingen. ,,De Filipijnse politie noemde het roofmoord. 'Hoezo roofmoord', dacht ik. Willem was niet de eerste natuurbeschermer en mensenrechtenactivist die daar is vermoord. Ik ben meteen naar Angeles City afgereisd, waar ooggetuigen verklaarden dat Willem door de overvallers op de knieën was gedwongen en zijn handen omhoog moest doen, waarna het wapen tegen zijn rug was gezet en hij werd doodgeschoten. Een gerichte executie dus. Pas daarna pakten ze zijn mobiel en de tas met het geld dat hij net bij de bank had gehaald.''

Quote Het was een gerichte executie Jacco Groen Alay Bayan en Geertmans familie vroegen om diepgaand onderzoek. Maar de Nederlandse ambassade op de Filipijnen steunde dat verzoek niet. ,,De ambassadeur wilde eerst het politieonderzoek afwachten'', vertelt Groen.

Mijnbouw

,,Terwijl direct duidelijk was dat het om een politieke moord ging. Vier dagen daarvoor was al een collega van Geertman vermoord. Met hem had Willem een paar dagen eerder overlegd over hoe voorkomen kon worden dat een deel van het land aangewezen kon worden als belastingvrije zone. In zo'n gebied is het voor mijnbouwbedrijven interessanter om te investeren, omdat ze daar geen belasting hoeven te betalen. Maar door mijnbouw wordt de inheemse bevolking weggejaagd, als bossen gekapt worden en er geen goed water meer is voor rijstbouw'', aldus Groen, die er op wijst dat een Nederlands pensioenfonds voor de zorg en bedrijven als ABN/Amro en Rabobank honderden miljoenen investeren in de Filipijnse mijnbouw.

