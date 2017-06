Parijs, Brussel, Rotterdam, Hamburg, Berlijn, Praag, München. En Raalte. De legendarische band The Beach Boys doet wereldsteden aan tijdens een Europese tour. Op zaterdag 3 juni speelt de Amerikaanse band op Ribs & Blues, anderhalf uur lang. Hoe hebben ze dat in Raalte in hemelsnaam voor elkaar gekregen?

Frank Satink wrijft eens in zijn ogen. Heeft hij dat nou goed gezien? The Beach Boys? De programmeur van Goomah Music staart naar de lijst. ,,Thuis op de bank nam ik de lijst nog eens door. Het was best een lange lijst met beschikbare acts voor de zomer. Zie ik The Beach Boys er tussen staan. Wat? Zie ik dat nou goed? Is vast een brug te ver, dacht ik. Maar tegelijkertijd zou ik het mezelf nooit vergeven als ik het niet zou proberen.’’

Connecties

Het was niet helemaal toevallig dat de programmeur van Ribs & Blues op The Beach Boys stuitte. Satink zit dagelijks met zijn neus in de artiestenwereld. ,,Al moet je wel heel diep in een netwerk zitten om deze informatie op je bureau te krijgen. Ik heb connecties met heel veel agenten en agentschappen. Maar ik had de band bij wijze van spreken zomaar over het hoofd kunnen zien. Zo verrast was ik dat ‘ie ertussen stond.’’

Geldbedrag

,,Er hangt een geldbedrag aan. Veel geld. Maar haalbaar’’, vertelt Satink over het wikken en wegen dat volgt. ,,De extra’s voor de band, het vervoer, de wensen, de catering. Maar wel een wereldnaam, vergelijkbaar met The Beatles of de Rolling Stones. Dat het niet de originele bezetting van de band is, wist ik, maar de naam en de muziek… Ik ben maar snel gaan overleggen met de organisatie van Ribs & Blues, zou het ’t waard zijn?’’

Ton Groot Beumer, voorzitter van Ribs & Blues, staat meteen te springen. ,,We kregen The Beach Boys aangeboden via ons boekingsbureau. Geweldig. Dan denk je er als organisatie even over na. Maar vooral niet te lang. Zo’n grote naam. Hup, contracteren.’’

Wat het allemaal kost? Dat blijft geheim. ,,Da’s niet chique om te melden’’, zegt Satink. ,,Ik ga niet zeggen wat het kost. Het is haalbaar, dat telt. Raalte is het enige festival-optreden van The Beach Boys in Nederland. Dat is super bijzonder.’’

Palmbomen

De organisatie staat op scherp als de surfrockers op leeftijd met de harmonieuze vocalen het publiek zullen bespelen. ,,Om sfeer te brengen komen er bijvoorbeeld vier grote palmbomen op het podium’’, zegt voorzitter Ton Groot Beumer. ,,Wens van de band. En surfplanken en reddingsboeien. Vooral die palmbomen is een uitdaging. Die bomen zijn twee meter tachtig hoog. Binnen een half uur, na het optreden van Golden Earring, moeten de grote bakken met zand met een heftruck op het podium worden getakeld.’’

Groot Beumer geeft aan dat hij niet verder uit de school kan klappen over de wensen en eisen van de band. ,,Ze hebben er geen idee van, die Amerikanen, dat er hier een tent staat in het midden van een dorp’’, grinnikt Satink, die verder ook weinig prijsgeeft. ,,In Amerika kunnen artiesten zich tijdens een festival de hele dag vermaken op het terrein. Dus veel wensen en eisen hebben we kunnen wegstrepen omdat het eenvoudigweg onmogelijk is, of niet nodig. The Beach Boys, ze zijn welwillend en relaxt. Mogelijk overnachten ze in Raalte, of ze gaan na afloop naar Amsterdam of Rotterdam. De reisplannen worden nog steeds bijgesteld.’’

8500 tickets