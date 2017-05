Hollingshead nu ook op Heinose gedenkplaat

Sierhek

De gedenkplaat voor de tankbemanning werd in 2014 geplaatst op het sierhek om de esdoorn aan de Canadastraat, die in 1995 was aangeboden door Canadese veteranen. In zijn brief wees Jonkman de gemeente ook op slecht onderhoud van de omgeving van de esdoorn. Dat heeft de gemeente ook voortvarend aangepakt, met nieuwe bestrating en grind rond de boom. Deze plek wordt voortaan meegenomen in het regulier onderhoud. Op de plek des onheils aan de Zwolseweg, waar nu een provisorisch veldkruis staat, ziet Jonkman graag een permanent gedenkteken verrijzen. Dat wil de gemeente op een later moment met Jonkman bespreken, zo meldt een woordvoerder van de gemeente Raalte.