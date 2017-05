Irritatie en begrip vechten om voorrang op verkeersknooppunt in Raalte

VideoHet is een wonder dat er niet wat fout gaat, in de ochtendspits op de Weidelaan die aansluit op de Ganzeboomlaan. Hordes fietsers wurmen zich vrijdagochtend een weg langs dampend asfalt, gestreepte afbakeningsborden, luidruchtige machines, obstakels, én elkaar.

Op de laatste dag van de werkzaamheden krioelen in de ochtendspits fietsers, auto’s, vrachtwagens en machines rond het punt waar de Ganzeboomlaan en de Weidelaan elkaar ontmoeten. Geërgerd maakt een automobilist een rare manoeuvre om een werkmachine te omzeilen, draait een vrachtwagen die gaat lossen bij het winkelcentrum zich bijna vast en steekt een groepje fietsers, ondanks haaientanden op de straat, zonder blikken of blozen over. Dat tot irritatie van een passerende automobilist, die subiet op zijn toeter gaat hangen. Intussen zijn er mannen met oranje vestjes onverstoorbaar aan het werk met grote machines. Twee verkeersregelaars houden alles in de smiezen en geven aanwijzingen.

Chaos

Ja, het is hectisch en soms chaotisch deze vrijdagochtend. ,,Daarom hebben we het eerste deel vorige week al gedaan, in de vakantie’’, legt Alexander Zuidema van Nexus Infra ter plaatse uit. ,,Nu is het drukker. Het was té gevaarlijk om de fietsers over de rijbaan de leiden, dus nu worden ze over het trottoir gestuurd. Ook kan je door de wijk omrijden.’’ In twee weken tijd is het hele fietspad van de Ganzeboomlaan, van Weidelaan tot aan het spoor, aangepakt. Stenen eruit, asfalt er op, om zo het fietscomfort te vergroten. Nexus Infra heeft, in opdracht van de gemeente Raalte, twee verkeersregelaars ingehuurd van Traffic Support Deventer. ,,Ik hou vooral in de gaten als werkverkeer de weg op gaat’’, zegt een verkeersregelaar. ,,Dan hou ik het overige verkeer tegen, vooral de auto’s.’’

Volledig scherm Raalte fietspad asfalteren Ganzeboomlaan © Gerard Vrakking

'Gaat best mooi zo'

De fietsers banen zich intussen een weg over de stoep naast het openliggende fietspad. ,,Pas op, kijk uit’’, roept een moeder naar haar zoontje achter zich. Ze komen in tegenovergestelde richting aangereden en moeten andere fietsers passeren. Meer dan twee fietsers passen niet naast elkaar op het trottoir. Het is geven en nemen. Een oudere man op de fiets houdt halt en bekijkt de situatie van een afstandje. ,,Gaat best mooi zo, hè’’, zegt hij. ,,Alleen is die stoep wel hoog.’’

Afstappen

,Zo gaat het de hele dag door’’, zegt Jaco Zuidema, directievoerder van de gemeente Raalte. ,,Nu is de piek met alle scholieren, vanaf nu wordt het minder druk. Begin van de week heb ik er gestaan om de mensen te laten afstappen. Maar lopen over de stoep kost tijd. Iedereen heeft haast en wil doorfietsen. Nu fietsen ze in een lint achter elkaar aan, dat is te doen. Je merkt wat ergernis, maar ja.’’

Smetje