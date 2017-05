Jan Paul Gebben waarnemend burgemeester in Losser

Gebben was tot april vorig jaar burgemeester van de Gelderse gemeente Renkum. Daar stapte hij na 9 jaar op omdat hij verstrikt was geraakt in een affaire nadat hij tijdens een avondje stappen in Arnhem met zijn zoon en diens vriendin te diep in het glaasje had gekeken. Later werd duidelijk dat dit gebeurde in een weekeinde dat hij ook nog eens piketdienst had.