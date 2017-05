Je kunt tijdens Ribs & Blues gerust 'het café in duiken'

Voor iedereen die tijdens Ribs & Blues de kroeg in wil ‘duiken’: op het festivalterrein in Raalte staat tijdens de pinksterdagen een joekel van een aquarium. Het is onderwater-café Neptunus, compleet met biljart en biertap.

,,Neem zwemkleding, handdoek en jezelf mee’’, zegt ‘caféhouder’ Johan ten Have van duikbedrijf Techno Diving uit Wijhe. ,,Het is nog nooit vertoond. Biljarten in een onderwatercafé. Met een bar en een heuse biertap. Alleen komt er iets anders uit de tap dan bier. Wat dat is, houden we nog even geheim.’’

Volgens Ten Have zijn er drie plaatsen ter wereld waar je langdurig kunt zweven. ,,In de ruimte, in 2017 nog onbetaalbaar, in je dromen, als je thuis blijft, en onder water, tijdens Ribs & Blues’’, somt hij op. ,,Wij zorgen voor ademmondstukken aan een slang, en duikbrillen, waarmee je lang onder water kan blijven. Ervaring met duiken is niet noodzakelijk. Van kinderen (met zwemdiploma) tot vitale bejaarden, iedereen die via de trap het café in kan klimmen, kan er in. Omdat je duikt zonder een zware duikfles op je rug, krijg je de ultieme ervaring van gewichtloosheid.’’

Wereldprimeur

Het aquarium van TankDiving.nl werd al eens eerder tentoongesteld als onderwatercafé. Het onderwater-biljarten in café Neptunus is vermoedelijk een wereldprimeur. ,,Wij hebben het café eerder gebruikt met duikers als figuranten. Konden mensen ons bekijken, als een levend schilderij. Nu gaan we verder. De bezoekers gaan zelf het water in. Eerst wilden er een dartcafé van maken, maar die pijltjes zouden het glas kunnen beschadigen. Daarom is het 'pool-biljart' geworden.’’

Bedoeling is om de tank tijdens Ribs &Blues de uitstraling te geven van een dorpscafé, van binnen en van buiten. Stefan Westenenk van Ribs & Blues heeft geregeld dat er kleedhokjes zijn, zwemkleding en handdoeken: ,,Bezoekers kunnen zó te water. Je hoeft je niet vooraf op te geven. Het is vooral veel gekkigheid, alles met een knipoog. Zo ook de biljartcompetitie onder water. We hebben het idee bedacht en Johan kon het uitvoeren. Hij begeleidt de 'duikers'. Daarvoor zijn wij niet bevoegd, en Johan wel.''

De 47-jarige Johan ten Have raakt niet uitgepraat over het onderwatercafé, net als dat hij niet uitgepraat raakt over zijn werk. De Wijhenaar heeft een passie voor duiken en elektronica, zoals hij zelf zegt: water en vuur. In de loop van de afgelopen ruim twintig jaar combineerde hij al zijn werkzaamheden en talenten, en groeide hij met zijn bedrijf Techno Diving uit tot een toonaangevend duikfacilitair bedrijf dat een grote verscheidenheid levert van diensten, producten en services. Van de beveiliging van (water)evenementen tot het opsporen en bergen van personen en voorwerpen.

Hoe werkt het

En dan nu een watercafé van twee bij vier meter tijdens Ribs & Blues. Hoe gaat dat nou in z’n werk? ,,Het aquarium weegt drieduizend kilo. Komt er 17 ton water in. Totaal is het geheel dan zo’n twintigduizend kilo. We zetten een warmtepomp in om het water te verwarmen, een ‘boost-heater’ van 238 kilowatt. Die draait er 24 liter diesel per uur doorheen en dan is de bak in twee uur tijd op temperatuur. We maken het comfortabel met een aangename watertemperatuur van zo’n 33 graden. Het water voldoet aan de eisen van zwembadwater, houden we in de gaten. De cafébezoekers moeten er dus niet in plassen, want dan is het water in no time verkleurd. Wel mag er gewoon ouderwets worden gerookt in poolcafé Neptunus. Nou ja, het mag, alleen dat is nog niemand gelukt…’’