Jongetje (6) vermist in Raalte

Dure sanering in Raalte levert zes ons asbest op

3:00 De sanering van het met asbest vervuilde erf van toenmalig wethouder Ben Haarman is in 2012 veel rigoureuzer uitgevoerd dan nodig was geweest. Dat stelt Egbert den Daas, raadslid voor Lokaal Alternatief in de gemeenteraad van Raalte. Den Daas liet een deskundige op gebied van bodemvervuiling naar de gang van zaken kijken. Die concludeert dat afgraven van het hele erf niet nodig was geweest omdat de vervuiling beperkt was: in totaal zes ons asbest.