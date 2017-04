Jumbo-distributiecentrum in Raalte mist vijf medewerkers door staking

Bij het Jumbo-distributiecentrum in Raalte is het deze vrijdag rustig, business as usual. De werkzaamheden draaien gewoon door, ondanks de uitspraak in kort geding van donderdagmiddag. De rechter in Utrecht bepaalde donderdag dat stakingen van het personeel door mochten gaan.

Het supermarktconcern had het kort geding aangespannen om een eind te willen maken aan de acties van de vakbonden FNV en CNV. De vakbonden willen onder meer een loonsverhoging van 2,5 procent en meer vaste banen en een lagere werkdruk.

Het mag

De staking in de distributiecentra van Jumbo breidt zich uit, zegt vakbond FNV vrijdag, 350 mensen hebben inmiddels hun werk neergelegd. In Raalte zijn de meeste medewerkers gewoon aan het werk. Slechts vijf man is in staking, vooral uit solidariteit met de andere stakers op de grotere distributiecentra als in Beilen en Woerden. ,,Het is een mooie uitspraak van de rechter dat we mogen staken’’, reageert Grzegorz Graduszewski, een van de actievoerders. ,,Maar daar gaat het ons niet om. We willen gewoon in gesprek met de werkgever en komen tot een goede cao.’’

Eerlijke onderhandelingen

De staking als een middel om de bedrijfsleiding onder druk te zetten, daar wil Graduszewski niets van horen. ,,We willen helemaal geen druk zetten, we willen een eerlijk gesprek’’, zegt de Zwolse actievoerder, die in Raalte werkt. ,,Liefst ga ik nu meteen in onderhandeling. Maar het kan niet zo zijn dat alleen de werkgever bepaalt. Dat is wat er nu aan de hand is. Wij willen vooral eerlijke onderhandelingen die niet alleen door de werkgever gedomineerd worden. Om vervolgens natuurlijk tot een goede oplossing te komen.’’

Diepvries