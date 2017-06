K1-kampioen Ernesto Hoost geeft trainingen in Raalte

Volledig scherm K1-kampioen Ernesto Hoost en vechtsportschoolhoudster Hanieh Kamran. Eigen foto © Ria Willemse

Hoost was, voordat hij profvechter werd, sportleraar voor jongeren met een alternatieve straf. Zijn bijnaam is Mister Perfect, omdat hij de technieken van zijn sport K-1 volgens insiders perfect beheerst. K-1 is een mix van kickboksen, kungfu, karate en muay thai boksen.

Gasttrainingen

De inmiddels 51-jarige, boomlange, ruim honderd kilo wegende sportman, zal op 23 september op uitnodiging van Hanieh Kamran, eigenaresse van Tabonon, gasttrainingen verzorgen. De sportschool, die is gevestigd in het voormalig uitvaartcentrum aan de Oude Molenweg in Raalte, wordt die dag officieel geopend. ,,Iedereen is dan welkom’’, aldus Kamran. ,,Er zijn vrije lessen, een officieel moment voor de opening, en de trainingen van Ernesto Hoost. De hele middag is er van alles te doen.’’

In Nederland is Hoost relatief onbekend vergeleken met zijn sterrenstatus in Japan. Hoost is samen met Sem Schilt de wereldrecordhouder K-1-titels, door de titel vier keer te winnen. Op 2 december 2006 nam Hoost voor de laatste maal deel aan de K-1. In de halve finale trof hij de Nederlander Sem Schilt. Hij verloor de partij op jurybeslissing. Schilt won op zijn beurt de World Grand Prix Final in 2009 door in de finale de veel bekendere Badr Hari, die voor Marokko uitkwam, met een knock out te verslaan. Zo kwam Schilt met zijn vierde K1-titel op gelijke hoogte met Ernesto Hoost.

