Kabeldieven zorgen voor duizenden euro's schade bij kermis in Raalte

Buren slopen elkaars auto in Luttenberg

11 mei Naar verwachting wordt het de 'Clash of the Century'. Buren die letterlijk met elkaar gaan botsen. Een sloperij van auto's terwijl de coureurs hem lekker op zijn staart trappen. De plaatselijke teams van Gas Hoal’n en Black & Yellow bestrijden elkaar tijdens de autorodeo die op zondag 28 mei om 12.30 uur in Luttenberg begint.