'Klavers symboliseren Raalter kunstbeleid'

Te Wierik heeft niet meegedaan aan de 'inspiratiesessie' in Elckerlyc. ,,Ik heb er geen vertrouwen in, en steek er ook geen energie meer in, dat heb ik de afgelopen jaren al zo veel gedaan. We hadden met meerdere kunstenaars een prachtige expositie- en werkruimte in de oude huishoudschool, waarin ook andere gebruikers zaten zoals de organisatie van Pedro Pico Pop. Dat was een culturele broedplaats. Maar toen we daar weg moesten was er geen goede vervangende huisvesting, en zijn we uitgewaaierd over allerlei leegstaande winkelpanden waar we maar tijdelijk kunnen blijven. Komend najaar zijn we weer dakloos. Stichting Cult moet uit het pand in de Brugstraat, waar appartementen worden gebouwd. Ik moet begin september uit mijn pand aan de Molenhof, waar parkeerplaatsen komen. Waar de Kunstkring onderdak krijgt is nog niet helder. We zouden in Raalte een permanente expositieruimte met ateliers moeten hebben, bijvoorbeeld in een oud school- of bedrijfsgebouw. We hoeven geen luxe panden, maar wel met verwarming en betaalbare huren.''