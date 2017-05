Rollin' Skeeball

De kermisondernemer uit Groningen, die de attractie Rollin' Skeeball uitbaat, ontdekte woensdagochtend dat de kabels in de nacht daarvoor waren verdwenen . De schade bedraagt volgens hem 3.000 tot 3.500 euro. ,,Hier zijn koperdieven aan het werk geweest. Die kabels worden gestript, want er zitten koperen draden in. Gelukkig konden we de zaak met reservekabels aan de gang krijgen.''

Komt vaker voor

Leusink zegt dat hij vaker het slachtoffer is geweest van een dergelijk misdrijf. ,,Het stelen van kabels op kermissen gebeurt in heel Nederland. Een jaar of drie geleden heb ik dieven in Delfzijl op heterdaad betrapt. Ik kan je verzekeren dat zij dat niet vaker doen. Het is de derde keer in vijf jaar dat mij dit overkomt. Er is niets frustrerender. Maar dit was de laatste keer. Die kabels gaan voortaan 's nachts achter slot en grendel.''