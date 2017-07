Kreule voorgedragen als lijsttrekker VVD Raalte

Afgesproken: Raalter scholieren klappen mobieltje dicht op fiets

5 juli ‘Op de fiets? Even niets…’ Met die spreuk in hun achterhoofd willen leerlingen van de Horizon in Raalte voortaan hun mobieltje in de schooltas laten als ze naar school of naar huis fietsen. Verkeerswethouder Wout Wagenmans heeft die afspraak gisteren vastgelegd door met de oudere leerlingen van de Raalter school voor bijzonder onderwijs een 'safetydeal' te ondertekenen.