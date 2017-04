Laatste kaarten voor Ribs & Blues alleen nog te koop bij voorverkoopadressen

De organisatie van het festival is blij verrast met de grote animo uit het hele land en stelt late Sallanders nog in de gelegenheid om een entreekaart te bemachtigen bij de ‘eigen’ voorverkoopadressen: Lederwaren Annie Schulten in Raalte, Formido in Raalte, Café De Schoenmaker in Luttenberg en De Smulbaai in Heino.

Op 3 juni zijn er op het festivalterrein De Domineeskamp in Raalte optredens van onder meer The Beach Boys , Golden Earring, King of The World XL en De Edwin Evers band is nagenoeg uitverkocht. Het programma van Ribs & Blues tijdens de beide Pinksterdagen met 21 roots– en bluesacts is zoals altijd gratis toegankelijk. Headliners zijn dan onder meer Walter Trout, The Red Devils , DVL en My Baby.