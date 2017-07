Landelijk distributiecentrum Jumbo komt naar Raalte: 550 nieuwe banen

Online bestellingen

,,Sneller dan verwacht zullen we in de loop van volgend jaar voor ons EFC in Den Bosch de maximale capaciteit bereiken'' , zegt Frits van Eerd, algemeen directeur Jumbo. ,,De locatie Raalte is een logische keuze voor deze capaciteitsuitbreiding. Vanuit die plek kunnen we immers goed onze klanten in het noorden en oosten van het land bereiken. Daarnaast is het voormalige distributiecentrum al onderdeel van onze vastgoedportefeuille. Het leegstaande pand krijgt zo dus een nieuwe, toekomstgeoriënteerde functie, met extra werkgelegenheid voor de regio.”