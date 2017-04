Blijft Grolleman in Salland?

18:23 Voor het transportbedrijf Grolleman in Herxen liggen zowel in Raalte als in Olst-Wijhe mogelijkheden om erheen te verhuizen. In beide gemeenten is voldoende bedrijfsgrond beschikbaar waarmee de firma uit de voeten kan. Waar Olst-Wijhe hoopt het bedrijf binnen de gemeentegrenzen te houden, daar hoopt Raalte de onderneming te verwelkomen.