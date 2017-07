Leerlingen Carmel via Deventer Op Stelten naar musical

Deventer op SteltenZondag 9 juli twee optredens tijdens Deventer op Stelten, en dan woensdag 12 juli de afsluitende musical in het Hofheater in Raalte. De ster van de derdejaars vmbo-leerlingen (Fit For Life afdeling theater2move ) van het Carmel College Salland is rijzende.

De Carmelleerlingen doen zondag met bewoners van de Deventer wijk Voorstad mee aan het project 'De Langste Sjaal in Rood en Geel'. In twee bontgekleurde stoeten dragen ze samen twee grote, gebreide sjaals in de clubkleuren van Go Ahead Eagles: rood, geel en zwart. De twee voorstellingen tijdens Deventer Op Stelten zijn onderdeel van 'Voorstad Verbindt', een sociaal kunstproject van beeldend theatermaker Kim Arntzen en de projectondersteuners Saskia Hoppe en Jelske Stegeman (tevens docente Drama van het Carmel College).

In het Deventer theaterstuk beelden de acteurs van het Carmel ook wijkbewoners uit, licht Jelske Stegeman toe. ,,De adelaar is natuurlijk hét symbool van Go Ahead Eagles, het stadion staat hier ook nog eens middenin de wijk. Het is hier echt de verbindende factor. In het toneelstuk loopt er dan ook een adelaar rond die boos wordt op de bewoners en uitgebeeld wordt door een grote adelaarskop'', verklapt Stegeman, die meldt dat er vijftig acteurs aan het theaterspel meedoen. Samen zullen de bewoners de adelaar dan tegenhouden.

Beide optredens vormen een bijzondere voorbereiding op de musical 'Kankerlijers', die woensdag voor de vijftiende keer in het Hoftheater wordt opgevoerd. Zo leren de Sallandse leerlingen alle kanten van theater. Deze musicalproductie is volledig in handen van de leerlingen die voor 'Fit For Life, theater2move' kozen. Van licht, geluid en decor tot het grimeren, dansen, het maken van kapsels en acteren; de 56 leerlingen regelen alles zelf, licht Stegeman bevlogen toe.

Zo heeft de 17-jarige Renzo van Rijssen zich grondig voorbereid op zijn personage Nick: speciaal voor de musical laat hij zelfs een stuk haar afknippen. ,,Om ons in de personages in te leven, hebben we van mevrouw Stegeman een soort van badmutsen gekregen en die tijdens één van de eerste oefeningen opgezet. Dat sloeg bij mij niet echt aan, maar ik wilde wel iets met mijn haar doen: ik speel in het toneelstuk immers een kankerpatiënt. Voor de musical laat ik daarom een stukje van de bovenkant van mijn haar afhalen.''

'Kankerlijers'

Ook de vijftienjarige Aïsha Geudens uit Raalte maakt deel uit van de cast. ,,Het verhaal heet 'Kankerlijers' en speelt zich af in een ziekenhuis, waar vier jongens met botkanker verblijven. Ik speel Gina en kom bij één van de vrienden - Iwan- op de kamer liggen. De rest van het verhaal is in de musical te zien'', zegt Geuders met een knipoog. ,,Of het moeilijk was om mij voor de rol in te leven? We weten natuurlijk niet hoe het echt is om zo'n ziekte te hebben, maar proberen ons wel in de rol te leven. ''