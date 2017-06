Leven van Raaltenaar is 'kapot' na drankrit

Bart B. (39) uit Raalte had gedronken toen hij tegen elf uur 's avonds vanuit Deventer richting huis reed. In de andere richting reed een oudere man met drie dames huiswaarts na een avondje kaarten. B. kon zich van de rit en die avond niets meer herinneren. De bestuurder van de andere wagen kon dat wel: hij zag hoe de koplampen op hem afkwamen. De man reed ongeveer 75 kilometer per uur. Minder dan was toegestaan omdat de weg, eind november, glad was. Hij week uit richting de berm maar het was onvoldoende om een botsing met de op de verkeerde weghelft rijdende B. te voorkomen. De wagen van de verdachte werd bij het ongeval gehalveerd. ,,Het is een wonder dat u hier vandaag zit'', zei de voorzitter van de meervoudige kamer in de rechtszaal dinsdag tegen B. In de andere wagen brak een vrouw haar sleutelbeen.