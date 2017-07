Luttenbergers vinden resten van middeleeuwse A1

'Vrogger was vrogger, wie möt veuruutkiek'n'. Dat horen Hennie Vrielink en Henk Holtmaat vaak als ze met Luttenbergers praten over de geschiedenis van hun dorp, dat in 2018 het zevenhonderdjarig bestaan viert.

,,Maar als je dan aan de praat raakt hoor je het ene na het andere interessante feit uit onze historie'', lacht de 61-jarige Vrielink, die in Zwolle woont maar is geboren en getogen in de 'parel van Salland'. Tot de historische hoogtepunten behoren in elk geval de karrensporen die de middeleeuwse variant van de A1 vormden.

Karrensporen

Samen met Henk Holtmaat (69), die ook lid is van de werkgroep historie, laat Vrielink oude karrensporen over de Luttenberg zien. Aan het wandelpad over de 150.000 jaar geleden in de IJstijd gevormde 'bult' worden volgend jaar bomen en struiken gerooid op een strook natuurgebied van vijftig bij vier meter, waardoor de contouren van deze middeleeuwse weg beter zichtbaar worden.

,,Die plek - bij de eerste driesprong van het wandelpad vanaf de dagcamping - is uitgezocht in overleg met eigenaar Landschap Overijssel'', vertelt Holtmaat. Twee informatieborden geven uitleg over de karrensporen en hun ontstaan. ,,De Raalter amateur-archeoloog Bert Terlouw heeft de sporen ontdekt in het landschap, alle eer komt hem toe. Hij concludeerde dat dit geen natuurlijke glooiingen waren maar door mensen gevormd. Het zijn uitgesleten karrensporen, waarvan er meerdere parallel naast elkaar lopen. Dat zie je ook goed op hoogtekaarten van dit terrein'', legt Vrielink uit.

'Uniek voor Nederland'

,,Dit zijn restanten van de middeleeuwse weg van Noord-Nederland naar Salland. Die liep langs de oostflank van de berg. Op de kaart van Overijssel van Nicolaas ten Have, uit 1648, is die weg langs 'Luttenbergh', met een h, ook goed te zien. Ten zuiden van de berg splitst die in een noordelijke en zuidelijke route naar 'Raelte'. Die noordelijke loopt via de huidige Heuvelweg langs de buurtschap Linderte.''

De Luttenbergse karrensporen zijn uniek, vult Holtmaat aan. ,,Ze zijn zo'n 800 meter lang, dat zie je nergens in Nederland. De bekende hoogleraar landschapsgeschiedenis Theo Spek laat hier ook elk jaar studenten leren anders naar het landschap te kijken.'' Vrielink: ,,Johan Cruijff zei altijd 'Je gaat het pas zien als je het door hebt'.

Koeien

Dat geldt hier ook, op de Luttenberg zijn allerlei middeleeuwse landschapselementen te vinden. Want tussen de karrensporen en de Luttenbergse enk, vind je ook een oude eswal. Dat was een aarden wal met dichte begroeiing. Die voorkwam dat kuddes koeien die vanuit Noord-Duitsland via Raalte op weg waren naar diverse veemarkten in Holland, zouden ontsnappen en schade aanrichten op het bouwland. Ook werd zo tegengegaan dat geel zand vanaf zandverstuivingen op de berg bij westenwind over de vruchtbare akkers op de enk zou waaien.''

Een eind verderop langs het wandelpad verrijst in 2018 een 16,5 meter hoge uitkijktoren. Die biedt uitzicht over de wijde omgeving, zoals de Lemelerberg, Raalte en Zwolle. Rondom de toren maken bomen plaats voor heide, waar ook de levendbarende hagedis van moet profiteren.

Slag bij Raalte

Niet alleen veehandelaren trokken in de loop der eeuwen over de belangrijke verkeersader langs de Luttenberg, maar ook boeren, kooplieden, marskramers, en allerlei legers. Zoals in de Tachtigjarige Oorlog de Spaanse en Staatse troepen.