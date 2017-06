Luttenbergse kids knokken voor nieuw schoolplein

Vraagtekens rond geheimhouding in Raalte

20 juni In de besluitvorming rond het Raalter bedrijventerrein De Zegge VII en de stortgataffaire met oud-wethouder Ben Haarman was voor raadsleden niet altijd duidelijk of - en waarom - geheimhouding rustte op bepaalde zaken die in beslotenheid besproken moesten worden. Dat blijkt uit het rapport over De Zegge VII.