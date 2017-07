Man 'voldoende gestraft' na ongeval

Bart B. botste in november 2015 frontaal op een tegemoetkomende auto toen zijn wagen op de verkeerde weghelft was beland. Hij was onderweg van Deventer naar Raalte. Een oudere vrouw brak haar sleutelbeen, maar B. was er erger aan toe. Na drie dagen in coma ontwaakte hij met hersenletsel. Hij raakte zijn baan kwijt, zijn gezin moet rondkomen met weinig inkomsten en zelf kan hij niet meer tegen stress en prikkels. Een herstel van het hersenletsel wordt niet verwacht. Sinds het ongeval heeft hij ook niet meer achter het stuur gezeten. In de rechtszitting twee weken terug gaf hij aan die behoefte ook niet meer te hebben. Hij moest zijn zoontje beloven nooit meer achter het stuur te kruipen.