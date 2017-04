Meepraten over Raalter cultuurbeleid na pijnlijke sloop kunstwerk

Wethouder Frank Niens nodigt deze bezorgde kunstliefhebbers maar ook alle andere belangstellenden uit voor een 'inspiratiemiddag' op vrijdag 21 april, om mee te praten over het nieuwe Raalter cultuurbeleid. ,,Kunst in de openbare ruimte zal daar zeker onderwerp van gesprek zijn'', benadrukt de portefeuillehouder kunst en cultuur.

Raalte kwam vorige maand landelijk in het nieuws met de sloop van een markant kunstwerk bij het oude postkantoor. Weliswaar geen gemeentelijk bezit, maar het leidde wel tot meerdere publicaties over openbare en particuliere kunstwerken die uit het Raalter straatbeeld verdwenen zijn. Om dat in de toekomst te voorkomen zou de gemeente een compleet overzicht moeten maken van kunst die vanaf de openbare weg zichtbaar is, stelden criticasters.

Verwachtingen

Het huidige cultuurbeleid dateert uit 2008, en is in 2012 geactualiseerd. Sindsdien is er veel veranderd. Zo is het HOFtheater drie jaar geleden verbouwd, zijn er nog maar twee vestigingen van de openbare bibliotheek, kreeg boerderij Strunk een andere invulling, brengt Muzieknetwerk Salland muziek op scholen, en zoeken culturele verenigingen met wisselend succes naar nieuwe leden en vrijwilligers. Hoogste tijd dus om te kijken naar een nieuw cultuurbeleid, stelt Niens. ,,Wat verwachten culturele instellingen en verenigingen van ons? Welke kansen en bedreigingen zijn er? Welke wensen en ideeën leven er in Raalte? Waar gaan we de komende jaren op inzetten?''