Mijlpaal voor ‘struisvogel’ uit Raalte na helse marathon Rotterdam

Moe maar voldaan. Zo is de gemoedstoestand van Raaltenaar Hans Groen vandaag het beste te omschrijven. Zondag liep hij zijn honderdste marathon in Rotterdam. In een struisvogelpak. ,,Het was heel zwaar en ik ben nog nooit zo langzaam geweest. Maar dat maakt natuurlijk geen donder uit; de reacties waren fantastisch!’’

Hij liep wel vaker de ruim 42 kilometer in warm weer, maar zweten zoals in Rotterdam deed hij nooit. En wat wil je, met een pak van zo’n 8 kilo om je lichaam dat met elke stap op en neer bungelt. ,,Ja, dat viel eerlijk gezegd wel een beetje tegen’’, lacht Hans een dag later. De 53-jarige hardloopfanaat erkent ook direct dat hij niet de volledige afstand als struisvogel aflegde. ,,Halverwege heb ik het pak uitgedaan en aan mijn vrouw meegegeven. Een paar kilometer voor de finish heb ik het weer aangetrokken.’’

Bijna te laat

Die actie bleek ook nodig, want het had niet veel gescheeld of Hans had de tijdslimiet helemaal niet gehaald. ,,Van tevoren dacht ik dat de limiet op zes uur lag, maar dat bleek vijf en een half uur te zijn.’’ Door het pak én een slepende achilliespees-blessure werd het nog spannend. Hans kwam uiteindelijk na 5 uur en 22 minuten over de streep. ,,Luisterend naar mijn lichaam had ik eigenlijk niet moeten lopen, maar door al die lachende gezichten langs de kant was dit het waard.’’

Patat

Traditiegetrouw zocht de Raaltenaar na afloop een terrasje op voor een biertje en patat. ,,Met veel zout en mayonaise.’’ Bij thuiskomst werd hij verrast door vrienden en familie om de voltooiing van zijn honderdste marathon te vieren. ,,De hele tuin was versierd en ik werd met gejuich ontvangen. Heel erg leuk!’’