Motor-fanaten uit heel Europa scholen samen in Raalte

,,How much cost’’, vraagt een Tsjech in gebroken Engels. ,,Honderdvijftig euro’s’’, reageert Max Middelbosch, gastheer bij het American Motorcycle Museum (AMM) aan de Zwolsestraat in Raalte. Hij geniet deze vrijdag van het weerzien van motorkameraden uit heel Europa en de reuring rondom zijn motormuseum.

Er hangt een geur van smeerolie vermengd met die van koffie en bier. Er lopen veel mannen met grijze haren, sommigen met een pet, een mutsje of een paardenstaart. De antieke motoren staan rijendik opgesteld en verzamelaars proberen de in busjes meegebrachte motoronderdelen aan de man brengen.

,,Hundredfifty?’’, klinkt het vragend aan het adres van Middelbosch, gevolgd door een reeks 'losse-flodder-vragen' over de staat van het onderdeel. Of het nog intact is, of er nog wat mee te doen valt, kortom, of het bruikbaar is. ,,Yes’’, antwoordt Middelbosch. De knip wordt getrokken en honderdvijftig euro gaat van hand tot hand. Wat hij heeft verkocht? ,,Een remtrommel van een Harley Davidson 1200 uit 1934’’, licht Middelbosch toe. ,,Ik heb zoveel van dat spul gezien, ik weet precies wat het allemaal is.’’

Uit alle windstreken zijn busjes en voertuigen naar Raalte gekomen met onderdelen. Voor een leek zijn het kratten vol schroot. Oud ijzer, plaatwerk, schroefjes en moertjes, uit de vorige eeuw. Maar de kenners worden er opgewonden van. Je kan er mogelijk weer een oude motorfiets mee aan de praat krijgen. Want daar draait het om, om de oude, originele motoronderdelen.

Zaterdag

Zaterdag is er nog van alles te zien bij het AMM. Zoals de keuring, hoogtepunt tijdens de meeting. De jury bepaalt welke rijdende motorfiets het best gerestaureerd is. Liefst met originele onderdelen. Een uitdaging en veelal een levenswerk van de eigenaren. ,,We gaan elkaar ook ook niet afzeiken bij zo'n keuring’’, zegt Adri van Groningen, vice president van de chapter, die 52 Nederlandse leden telt. ,,Er is een puntentelling vanaf 100. Ieder onderdeeltje dat verkeerd is of ontbreekt, kost aftrekpunten. Een gekleurd moertje kost een kwart punt aftrek, het ontbreken van een cruciaal motornummer kost alle punten en kun je het verder wel vergeten. De jurering is heel collegiaal, iedereen wil voor elkaar het beste resultaat. Ook kunnen mensen meekijken en veel leren over de onderdelen en de motoren.’’