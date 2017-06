MS-patiënte staat op en wandelt na omstreden behandeling

Ze kon zich alleen verplaatsen in een rolstoel, een scootmobiel of met krukken. De neuroloog van het Deventer Ziekenhuis raadde haar hematologische stamcelbehandeling af, maar Nicolien Tiggelhoven (43) uit Raalte hield voet bij stuk en kan haar hond Gizmo tegenwoordig lopend uitlaten. ,,Dit voelt als een wonder.''

Tiggelhoven moet veel tegenslagen overwinnen voor ze de macht over haar lichaam kan heroveren. Zo raadt de neuroloog in het Deventer ziekenhuis haar de stamcelbehandeling af. ,,Ze is hartstikke lief'', benadrukt Nicolien. ,,Maar ik ben wel benieuwd naar haar reactie wanneer ik op 1 september voor de volgende afspraak binnen wandel. De laatste keer zat ik nog in een rolstoel. Hopelijk verandert haar mening.''

Crowdfundingmoe

Ook op financieel gebied kampt Tiggelhoven met zware tegenwind. Want het wil maar niet vlotten met de stichting 'Stop MS Nicolien', die de benodigde 65.000 euro inzamelt voor de behandeling. Deze bestaat onder meer uit chemokuren en stamceltransplantatie. In een half jaar druppelen er 11.500 euro binnen. Ze dankt al die mensen die zich onbaatzuchtig voor haar hebben ingespannen, maar moet constateren dat de opbrengst bij lange na niet volstaat. ,,Misschien is Nederland wel crowdfundingmoe.''

Ze leent de rest van het geld voor de behandelingen en kiest voor de goedkoopste en beste stamcelbehandeling in Mexico. Tiggelhoven voelt zich na de behandelingen als herboren. ,,Het is te vergelijken met een computer die je na een storing opnieuw opstart. Ik was 35 jaar toen bij mij de diagnose MS werd gesteld. Ik hoop dat het nu minstens 35 jaar duurt voordat ik er weer last van krijg.''

Deventer ziekenhuis blijft terughoudend

De neurologen van het Deventer Ziekenhuis hebben als uitgangspunt om niet op individuele gevallen in te gaan. ,,Uit respect voor het medisch beroepsgeheim.'' Ze willen wel hun visie geven op stamcelbehandeling voor MS-patiënten in het algemeen.