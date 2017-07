Negen nominaties Raalter Onderneming van het Jaar

De drie genomineerden in de categorie MKB zijn Van der Vegt Fijnmetaal aan de Overkampsweg in Raalte (van Alfons en Rene van der Vegt), het Heinose gastouderbureau 4Kids (Sebastiaan Dekkers) en Mint Interieur aan de Heesweg in Raalte (Michel in ’t Veld en Jody Scholten).

Starters

In de categorie Starters, voor bedrijven die minder dan drie jaar actief zijn, zijn genomineerd feest- en verhuurwinkel De Goede Keus aan de Canadastraat in Heino (Erik en Sharon de Goede), eetcafé Lemonade Food & Drinks aan de Varkensmarkt in Raalte (Sylke Hegeman en Quint Hageman) en elektronicaspecialist Businesspoint aan de Zompstraat in Raalte (Roel Bonants).

Agrarisch

In de categorie Agrarisch zijn genomineerd het melkvee- en pluimveebedrijf van Harrie, Joke en Rik Kievitsbosch aan de Haansweg in Raalte, het varkens- en pluimveebedrijf van Marc en Ans Rensen aan de Maateweg in Raalte, en het melkveebedrijf van Piet en Odette Speelman aan de Speelmansweg in Heeten.

Zestiende editie

De jaarlijkse ROJA-verkiezing wordt voor de zestiende keer gehouden. De negen genomineerden worden de komende tijd nog bezocht door de jury onder leiding van notaris mr. M.E. van der Werf. Belangrijk bij deze verkiezing zijn de manier waarop een bedrijf zich weet te onderscheiden met opvallende prestaties, een grote mate van maatschappelijk of sociale betrokkenheid, vernieuwing en innovatie, klantgerichtheid en het bijdragen aan het vergroten van de bekendheid van de gemeente Raalte als mooie plek om te wonen en te werken.

