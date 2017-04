Nog maar vier officiële merkdealers in Raalte

Autobedrijf Roel Voskes in Raalte stopt ermee. De Opel-specialist, gevestigd aan de Heesweg 21 sluit de deuren. En daarmee is er wéér een autobedrijf minder in Raalte.

Zo zijn er de afgelopen jaren nogal wat merkgerelateerde autobedrijven gestopt, failliet gegaan of hebben Raalte verlaten. In 2013 ging bijvoorbeeld Citroën-dealer Pulles failliet en vorige maand viel Ford-autobedrijf Schulten om. Volkswagen-dealer Pouw sloot in 2014 de showroom en werkplaats aan de Acacialaan in Raalte. Volkswagen-rijders worden door de dealer voor hun onderhoud naar Rijssen, Zwolle of Deventer gestuurd.

Trend

Het is een trend. Waren er voorheen zo’n vijftien merkdealers in Raalte, nu zijn er nog maar vier van over, Renault-dealer Oving aan de Overkampsweg, Volvo-dealer Autotechniek Raalte aan de Praamstraat, Peugeot-dealer Auto Palace Raalte aan de Aakstraat en Toyota-dealer Morrenhof aan de Klipperweg.

Werkplaats

,,We hebben er een tijdlang onderzoek naar gedaan, en dit ook al voorspeld’’, zegt Paul de Waal van branchevereniging Bovag. ,,De investeringen die een merk vraagt van een ondernemer is zo groot, dat er een serieus aantal auto’s moet worden verkocht om uit de kosten te komen. In het verleden speelde de werkplaats van zo’n dealer een grote rol om het rendabel te maken. De werkplaats subsidieerde als het ware de verkoop. Dat was geen gezonde situatie.’’ De Bovag verwacht dat de trend doorzet. ,,Ook omdat de komende jaren structureel minder nieuwe auto’s zullen worden verkocht. Dat heeft te maken met verstedelijking, gedrag van mensen en het feit dat auto’s veel langer meegaan dan dertig jaar geleden.’’

Roel Voskes (58) geeft aan dat hij na volgende week met zijn autobedrijf stopt vanwege zijn leeftijd. ,,Er is geen opvolging. Ik ben blij dat ik nu mijn personeel nog onder heb kunnen brengen. Na 30 jaar is het bedrijf nu klaar. En ja, er valt ook wel een last van mijn schouders.’’

Overname