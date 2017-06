Omwonenden deel N35 luiden de noodklok

video Creativiteit hoog gewaardeerd bij Pedro Pico Pop in Raalte

25 juni Een raar festival, Pedro Pico Pop in Raalte. In de juiste zin van het woord. Wie zaterdagavond nietsvermoedend het festivalterrein binnenstapt waant zich even in een compleet andere, rare, wereld. De relaxte sfeer valt als een warme deken over je heen. En dat werkt aanstekelijk. Je vergeet subiet even het jachtige bestaan van alledag. En zo te zien doet iedereen dat. Vrijheid, blijheid, hapje, drankje, en niemand die zich schaamt om zich te gedragen zoals ‘ie zich voelt.