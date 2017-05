Ook horeca moet dimmen tijdens Stöppelhaene

Nieuwe watertank op camping Broekland model voor watertanks Ghana

26 mei Eerhard Mensink, eigenaar van het gelijknamige bouwbedrijf in Broekland, bouwt op camping de Joxhorst in zijn woonplaats een drinkwatertank waar 5.000 liter regenwater in kan. Zijn doel? Diezelfde tanks volgend jaar in Ghana opzetten, waar de watervoorziening nu erbarmelijk is.